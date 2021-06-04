شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليظل السهم مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -0.16 نقطة ليستقر على سعر 166.04 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 167.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 173.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه