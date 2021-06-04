شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع على استحياء – تحليل – 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.07% بما يعادل 0.11 نقطة ليستقر على سعر 166.17 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 161.18، ليستهدف مستوى المقاومة 170.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد