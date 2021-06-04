شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مقاومة العلم الصاعد واستقر فوقه، ليتم تفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويحصل على حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر نحو أهدافنا الرئيسية المنتظرة عند 69.55 ثم 70.45.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 67.95 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد