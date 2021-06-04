الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 04-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مقاومة العلم الصاعد واستقر فوقه، ليتم تفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويحصل على حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر نحو أهدافنا الرئيسية المنتظرة عند 69.55 ثم 70.45.

 

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 67.95 والثبات دونه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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