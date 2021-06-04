شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية بعد اختبار دعم النطاق الجانبي، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لكن بشكل عام، لا يزال النطاق الجانبي قائماً على المدى اللحظي إلى أن يخرج السعر من هذا النطاق الذي يتمثّل بالدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي