الموظفون الأكبر سناً في الإمارات أكثر تحوطاً على الصعيد المالي

دبي: ”الخليج 365”

أظهر استطلاع رأي أن 57٪ من القوى العاملة الإماراتية غير مهيأة بما يكفي للعيش «مالياً» لمدة ثلاثة أشهر في حالة الإصابة بمرض خطير يتطلب عليهم ترك وظائفهم، وأفاد أكثر من ربع المشاركين أنهم لن يعيشوا حتى لمدة شهر واحد.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته شركة (FPIL) - المزودة لخدمات الحماية والادخار وحلول الاستثمار، أكثر من 1000 موظف في دولة الإمارات من مختلف فئات الجنس والعمر والدخل والجنسية والإمارة والحالة الاجتماعية.

وسلّطت الدراسة الضوء على متوسط عدم استعداد الموظفين الإماراتيين للأمراض الخطيرة، لا سيما التأثير الذي يمكن أن يسببه المرض المُنهِك على المكاسب والبقاء المالي.

الأكبر سناً

ويُؤثِّر المرض الذي يُغيِّر الحياة بشكل كبير على القدرة على العمل، ويقلل - أو يُوقِف تمامًا - القدرة على الكسب. وكما تُظهِر نتائج استطلاع الرأي، فإن جميع الموظفين في الإمارات غير مستعدين بشكل ما للعيش ماليًا إذا لم يتمكنوا من العمل. في حين كانت النساء أكثر ثقة بشكل هامشي من الرجال في قدرتهن على العيش ماليًا لمدة ثلاثة أشهر في حالة الإصابة بمرض خطير وفقدان وظائفهن.

ويعتقد 12٪ فقط من الرجال و 14٪ من النساء أنه بإمكانهم العيش لمدة 12 شهرًا كاملة. وبشكل غير متوقع إلى حد ما، كان الموظفون الأكبر سنًا، في الفئة العمرية الأكبر من 45 عامًا،«الذين يتوقع المرء أن يكونوا أكثر استعدادًا ماليًا أو على الأقل لديهم مدخرات أكثر، كانوا أقل ثقة في العيش في الأشهر الستة الأولى من الموظفين الأصغر سنًا».

وشكَّل الموظفون الأكبر سنًا، أكبر مجموعة (17٪) ممن اعتقدوا أن بإمكانهم العيش لمدة تصل إلى 12 شهرًا. ويشير هذا إلى «مستوى أعلى قليلاً من الاستعداد المالي بين شريحة صغيرة جدًا من الموظفين الأكبر سنًا»، على الرغم من النظر إلى البيانات، فإن الغالبية العظمى من الموظفين من جميع الأعمار ظلوا غير مستعدين لمرض خطير.

أكثر ثقة

ولم يعتقد أكثر من ثلثي العمال الإماراتيين والوافدين أنهم يستطيعون العيش ماليًا لمدة ثلاثة أشهر إذا مرضوا وفقدوا وظائفهم. وكان الموظفون الغربيون أقل ثقة في العيش ماليًا «حيث يعتقد 71٪ منهم أنهم لن يستطيعوا الاستمرار لمدة ثلاثة أشهر إذا مرضوا ولم يتمكنوا من العمل».

وكان العزاب أكثر ثقة في قدرتهم على العيش ماليًا لمدة ثلاثة أشهر مقارنة بالموظفين المتزوجين أو الموظفين المتزوجين ولديهم أطفال. وعلى الرغم من أنهم أكثر ثقة من المجموعات الأخرى، حيث إن 66٪ من الأفراد غير المتزوجين يعتقدون أنهم لا يستطيعون العيش ماليًا لمدة ثلاثة أشهر إذا مرضوا وفقدوا وظائفهم، فهذا يدل على «المستوى العالي من عدم الاستعداد المالي حتى بين الأفراد غير المتزوجين الذين لديهم عدد قليل من المُعالين».

تغطية تأمينية

يتم تقديم تغطية الأمراض الخطيرة كجزء من أحد منتجات الحماية، وهو يَعِد بدفع مالي في حالة التشخيص بمرض خطير خلال فترة المنتَج. هذا يعني أنه يمكن التركيز على التعافي، بدلاً من القلق بشأن ما إذا كان بإمكانك دفع الفواتير. في الواقع، على عكس التغطية الطبية، تم تصميم تغطية الأمراض الخطيرة خصيصًا من أجل تغطية أشياء مثل الإيجار ومدفوعات الرهن العقاري وفواتير المرافق والقروض والديون والطعام والرسوم المدرسية وتعديلات المنزل (وكإضافات؛ المقاعد الكهربية الصاعدة على السلالم العادية والمنحدرات وغيرها) والعديد من نفقات المعيشة اليومية الأخرى التي لا تغطيها أي من السياسات الطبية أو سياسات الحياة. ومع ذلك، فإن ما تشترك فيه تغطية الأمراض الخطيرة مع التأمين على الحياة هو أن قسطًا صغيرًا جدًا يشتري الكثير من تغطية استبدال الدخل في حالة كون مرضك يعني الاضطرار إلى التخلي عن الوظيفة.