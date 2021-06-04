شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات الوظائف الأمريكية ترفع الدولار و«بيتكوين» تنخفض 6.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، وكانت التحركات في أسواق العملات محدودة في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من الجلسة.

ويبحث مستثمرو العملات عن مؤشرات على قوة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وإمكانية تشديد «مجلس الاحتياطي الاتحادي» لسياسته النقدية، وهو ما يعتبر إيجابياً بالنسبة للدولار.

وارتفع مؤشر الدولار0.1% إلى 90.542، بعد أن سجل ارتفاعاً جديداً لقمة ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، في حين انخفض اليورو مقابل الدولار 0.1% إلى 1.21155 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ إبريل أمس الخميس، بالقرب من هذه المستويات المنخفضة عند 0.76665، مرتفعاً 0.1 فقط خلال اليوم. وبالمثل كان الدولار النيوزيلندي عالقاً في المستويات المنخفضة التي بلغها في الجلسة السابقة عند 0.71545، وجرى تداول الين الياباني عند 110.195 مقابل الدولار.

وخسرت العملات المشفرة بعد تغريدة من إيلون ماسك، رئيس «تسلا» بشأن التخلي عن بيتكوين. وانخفض سعر بيتكوين 6.6% إلى حوالي 36600 دولار، بينما هبطت إثريوم ثمانية بالمئة عند حوالي 2627 دولاراً. (رويترز)