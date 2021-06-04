تراجع أكبر من المتوقع لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في أبريل

أظهرت بيانات أمس الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع في إبريل/ نيسان الماضي متأثرة بانخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهراً عندما كانت معظم البلدان خاضعاً لإجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بالجائحة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت 3.1 بالمئة على أساس شهري في إبريل، لكنها ارتفعت 23.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً شهرياً 1.2 في المئة فحسب، وتوقعوا زيادة 25.5 في المئة على أساس سنوي.

وقال «يوروستات» إن مبيعات المنتجات غير الغذائية، باستثناء وقود السيارات، تراجعت 5.1 في المئة خلال الشهر على الرغم من أنها زادت 42.6 في المئة عما كانت عليه في إبريل/ نيسان 2020.

وارتفعت مبيعات وقود السيارات 0.4 في المئة على أساس شهري و65.5 في المئة على أساس سنوي.

(رويترز)