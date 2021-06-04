شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عجمان توفر باقات تأمينية لأعضائها عبر «أورينت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعي غرفة الإمارة إلى توفير بيئة أعمال محفزة لأعضائها ومتعامليها تضمن نمو أنشطتهم وتجذب استثمارات جديدة، وذلك عبر تنويع خدماتها واستحداث خدمات جديدة تُمكن مجتمع الأعمال من تطوير واستدامة أعمالهم.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك في مقر الغرفة مع عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، بحضور خولة خلفان، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات المساندة في «غرفة عجمان».

وتناول اللقاء الجهود المشتركة بين «غرفة عجمان» ومجموعة «أورينت للتأمين» حول توفير باقات تأمينية متنوعة لأعضاء ومتعاملي الغرفة، ومنها التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمينات العامة (تأمين السفر والممتلكات وتأمين إصابات العمل وغيرها من الشرائح التأمينية).

وأكد الحضور ضرورة عقد ورش عمل متخصصة تستهدف أصحاب وممثلي الشركات والمصانع من أعضاء غرفة عجمان حول الباقات التأمينية المتوفرة لأصحاب وآليات الاستفادة منها.

من جانبه أكد الأمين أن الشركة حريصة على تطوير التعاون القائم مع «غرفة عجمان» وتوفير خدمات تأمينية متكاملة وتحديثها بشكل مستمر، بما يتواكب مع تطلعات أعضاء الغرفة.