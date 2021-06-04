شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتراجع ويقترح 15% حداً أدنى لضريبة الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان ، الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض إلغاء مقترحه لزيادة ضريبة الشركات أثناء المفاوضات مع الجمهوريين، فيما سيكون تنازلاً كبيراً من الرئيس الديمقراطي بينما يعكف على تفاصيل صفقة للبنية التحتية.

قالت المصادر إن بايدن عرض التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28 في المئة على أن تدفع الشركات بدلاً من ذلك 15 في المئة كحد أدنى. وسيسمح مقترح بايدن الجديد، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، حسبما ذكره أحد المصدرين.

تفترض الخطة زيادة حصيلة الضرائب من تشديد إجراءات التحصيل 700 مليار دولار على مدار عشر سنوات، وتلغي دعم الوقود الأحفوري لتدبير مزيد من التمويل، مع فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية.

وقال مصدر إنه في مقابل ذلك، سيتعين على الجمهوريين القبول بإنفاق جديد على البنية التحتية لا يقل عن تريليون دولار.

كان الحجم الأصلي لحزمة البنية التحتية المقترحة من بايدن 2.25 تريليون دولار، تمول من زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء وزيادة ضريبة الشركات من 21 إلى 28 في المئة.

(رويترز)