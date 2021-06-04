الأسهم الأوروبية تصعد في تعاملات حذرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة في تعاملات حذرة قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مايو، حيث يزيد صدور قراءة قوية المخاوف بشأن تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي حجم برنامج التحفيز الضخم بشكل أسرع.

ويتجه المؤشر الأوروبي الرئيسي لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي بدعم التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. والمؤشر في طريقه لتسجيل ربح أسبوعي 0.6 بالمئة.

وكانت أسهم شركات المرافق والخدمات المالية والرعاية الصحية في مقدمة القطاعات الرابحة على ستوكس 600، إذ ارتفع كل منها بنحو 0.5 بالمئة.

وتراجعت أسهم آي.إيه.جي، مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرزايز)، وويز إير وإيزي جيت بأكثر من من واحد بالمئة بعد أن أضافت بريطانيا سبع دول، منها مصر وسريلانكا، إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي بالفنادق عند الوصول إلى إنجلترا. (رويترز)