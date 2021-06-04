شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يتلقى الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، جرعته الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون حصل على الجرعة الثانية مساء من يوم الخميس في معهد فرانسيس كريك بوسط العاصمة البريطانية لندن، حيث جاءت الجرعة الثانية بعد 11 أسبوعاً من تلقيه الجرعة الأولى في 19 مارس / آذار الماضي.

يذكر أن أحدث الإحصاءات في بريطانيا تشير إلى أن 50% البالغين في البلاد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19».