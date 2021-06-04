شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الامارات،ضرورة تعاون دول العالم كافة، والعمل بالتنسيق فيما بينها، من لتفعيل آليات العمل المشترك، بما يضمن النهوض بمستوى عمليات التصدي للفساد ومنع انتشار كل أشكاله.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «التحديات والتدابير الرامية الى منع الفساد وتعزيز التعاون الدولي».

وأكد أن دولة الامارات، كسائر دول العالم تقلقها خطورة مايجلبه الفساد من مشكلات ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، وهي بذلك تدعم الجهود الدولية لبناء مؤسسات فاعلة تعمل على ترسية مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية، وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفاهية الشعوب.

وأضاف أن دولة الإمارات، ومن منطلق إيمانها بأن الفساد يقف عائقاً أمام خطط التنمية، ومقوضاً لحكم القانون، تعمل وبالتعاون مع شركائها الدوليين، وعبر الإطار العام لاتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد، على تفعيل مختلف فصول الاتفاقية، بما يضمن حسن تنفيذها وتحقيق مقاصدها.