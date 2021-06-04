شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 4 ملايين وفاة بسبب «كورونا» في العالم وإصابة 171.99 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: (وكالات)

أدى فيروس «كورونا» المستجد إلى وفاة ثلاثة ملايين و725,790 شخصاً في العالم، وإصابة أكثر من 171.99 مليون نسمة حسب إحصاء لـ«رويترز» نشرته الجمعة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول من حيث عدد الوفيات والإصابات، حيث أدى الفيروس إلى وفاة 596204 وإصابة 33469209، تليها الهند بـ337989 وفاة، و28441986 إصابة.

وأعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و695633 بعد تسجيل 3165 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89026 بعد تسجيل 86 وفاة.

وسجلت روسيا، الجمعة، 8947 إصابة جديدة بمرض «كوفيد ـ 19»، منها 2817 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و108129.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس «كورونا»، إن 377 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 123037.