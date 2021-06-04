مجلس إدارة «تعليم» يبحث تطوير آلية عمل المؤسسة وتحقيق غاياتها

دبي:”الخليج 365”

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال اجتماعه أمس، برئاسة جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة، سبل تطوير آلية عملها وكيفية المضي قدماً، لدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم المدرسي في القطاع الحكومي الاتحادي، بما يكرس أفضل الممارسات التعليمية الكفيلة بتطوير أداء الطلبة وتطوير مستوياتهم الأكاديمية والتعليمية.

حضر الاجتماع محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتورة رابعة السميطي، المديرة العامة للمؤسسة، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء القرق، الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة عيسى صالح القرق»، ونجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وسلمى الدرمكي، الوكيلة المساعدة لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وناصر إسماعيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعيد النظري، ممثلاً عن المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد الاجتماع محورية دور المعلم في العملية التعليمية وأهمية العمل على استقطاب الكفاءات التربوية في مختلف التخصصات الدراسية، بما ينعكس إيجابياً على جودة المخرجات التربوية، ويخدم تطلعات القيادة الرشيدة المرتبطة بقطاع التعليم.

وتطرق الاجتماع إلى واقع منظومة التعليم المستمر المتكامل، والبحث في كيفية رفدها بمزيد من مقومات ريادتها، بما يحقق أهدافها ورسالتها.

وشدد الاجتماع على ضرورة وضع خطط للعام الدراسي القادم ترتقي بجودة الحياة الطلابية بتقديم باقة من الأنشطة العامة وغير المنهجية للطلبة، تحقق توازناً لديهم في التعليم والتحصيل الدراسي، إلى جانب ضرورة تكريس الرياضة لديهم أسلوب حياة مستداماً، ينعكس إيجابياً على مجمل مسيرتهم التعليمية.

وأكد المجلس خلال مناقشته بند اللقاحات، ونسبة الإقبال عليها من المجتمع التربوي، وضرورة توفير كل ما يلزم، لتحفيز المعلمين للحصول على اللقاح في ظل الجهود المشهودة التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات لكل أفراد المجتمع. كما ناقش السياسات المرتبطة بتطعيم الطلبة وخطط التوسع في تقديم اللقاحات لهم، وفق إرشادات وتعليمات الجهات المعنية بالدولة.

وأكد المجلس حرصه الكبير على توفير كل ما يلزم الطلبة، من أجهزة حواسيب وغيرها من المستلزمات، بما يخدم مسيرتهم التعليمية. واطلع على ميزانية المؤسسة العامة، إلى جانب بحث في عدد من المواضيع المرتبطة بقطاع التعليم وتطويره.