شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 – 6 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، وذلك في ظل استقرار السعر العالمي عند مستويات 1870 دولار للأونصة، وهنا في مصر يسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 806 جنيها.

وسجل عيار 18 سعر 691 جنيها للجرام، وبلغ عيار 21 سعر 806 جنيهات للجرام، وبلغ عيار 24 عند 921.25 جنيها للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 6448 جنيها، أونصة الذهب 1870 دولارات.

الذهب عالميًا نزل إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين الجمعة 4 يونيو، متأثرا بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو 2021، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب الفدرالي الأميركي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1868.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1855.59 دولار. والأسعار منخفضة 1.8% منذ بداية الأسبوع، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1872.60 دولار للأونصة.