شكرا لقرائتكم خبر عن النفط فى أعلى مستوياته خلال عامين وبرنت يقترب من 72 دولارا.. ماذا حدث ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر النفط ارتفاع لأعلى مستوياته في عامين تقريبًا، ليسجل سعر يقترب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 71.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ أمس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019، وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 69.03 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 بالمئة ويتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 4%.