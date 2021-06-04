شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة قبل تقرير الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، ترقبا لصدور تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة ،والذي يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:51 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 452.4 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.5% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل هبوط أسعار معظم المعادن الصناعية ، بعد بيانات ضعيفة فى الصين ،وبسبب صعود الدولار الأمريكي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.4% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات قرب قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،تحديدا بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ، صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،إيجابية البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات وتدفع باتجاه المزيد من الهبوط فى أسواق الأسهم العالمية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.1% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.