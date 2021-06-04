شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى أسبوعين ،لتعمق خسائرها الفادحة لليوم الثاني على التوالي ،بعد التخلي سريعا عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1.900$ ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،قبل صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي قد تعزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.8% إلى 1,855.48$ الأدنى منذ 19 أيار/مايو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,871.4$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,875.14$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 2.0% ،بأكبر خسارة يومية منذ 26 شباط/فبراير الماضي ، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي فى 28 أيار/مايو لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 قبل تفشي فيروس كوفيد-19 فى الولايات المتحدة ،ومع ارتفاع تجاوز التوقعات لوظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أيار/مايو ، وقفز قطاع الخدمات الأمريكي فى أيار/مايو لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا توقعات الخبراء.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.62 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة مع توالي صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر على الانتعاش القوي للاقتصاد الأمريكي وتغلبه سريعا على أضرار جائحة فيروس كورونا ،وعززت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،مع صدور بيانات الوظائف الجديدة للقطاعات الغير زراعية فى أيار/مايو ، إيجابية تلك البيانات سوف توسع من مكاسب الدولار الأمريكي ،وتعمق من الخسائر الحالية فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 645 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 266 ألف وظيفة في نيسان/أبريل ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.9% من مستوي 6.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.7% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,041.75 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.