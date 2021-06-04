شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود بفعل مخاوف نقص المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ،ويسجل خام برنت أعلى مستوى فى عامين ،بفعل مخاوف نقص المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات التجارية ،وتباطؤ إنتاج النفط الأمريكي ، فى ظل توقعات طلب قوي على الوقود مع انطلاق الموسم الصيفي.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى مستوي 69.24$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.87$، وسجل أدنى مستوي عند 68.36$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 71.74$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 71.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 70.78$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 69.37$ للبرميل ، وصعد خام برنت بأكثر من 0.4% ، عقب التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.1 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 28 أيار/مايو ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 479.28 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.8 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ شباط/فبراير الماضي ، والولايات المتحدة لا تزال أكبر منتج للنفط فى العالم.

قالت شركة "جاس بودي" الأمريكية للتتبع إن الطلب على البنزين فى الولايات المتحدة قفز يوم الأحد "30 أيار/مايو" بنسبة 9.6% فوق متوسط أيام الأحد الأربعة السابقة ،مسجلا أعلى طلب ليوم الأحد منذ صيف 2019.

وبدأ رسميا موسم القيادة الصيفي فى الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، مع انخفاض مخزونات البنزين بالفعل ،وأشارت تقارير إلى إنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها فى خمس سنوات.