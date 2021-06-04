شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع والأنظار على تصريحات "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتي عززت من مؤشرات الانتعاش القوي لأكبر اقتصاد فى العالم ،وعززت أيضا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023 ،يأتي هذا قبل تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" على هامش المؤتمر الافتراضي العالمي "جرين سوان 2021".

انخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2104$ الأدنى منذ 14 أيار/مايو الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2126$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2132$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 30 نيسان/أبريل الماضي ، بعد بيانات أمريكية تجاوزت توقعات خبراء أسواق المال.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.62 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة مع توالي صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر على الانتعاش القوي للاقتصاد الأمريكي وتغلبه سريعا على أضرار جائحة فيروس كورونا ،وعززت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

أظهرت بيانات الخميس ،انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي فى 28 أيار/مايو لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 قبل تفشي فيروس كوفيد-19 فى الولايات المتحدة ،ومع ارتفاع تجاوز التوقعات لوظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أيار/مايو ،وقفز قطاع الخدمات الأمريكي فى أيار/مايو لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا توقعات الخبراء.

بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" على هامش المؤتمر الافتراضي العالمي "جرين سوان 2021" الخاص بكيفية تعامل البنوك المركزية العالمية مع التغير فى المناخ.