شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخطى حاجز الـ 71 دولار لأول مرة منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع النفط صوب 72 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الثلاثاء إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وزاد خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 71.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ أمس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2019. وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.03 دولار.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "بعد الكثير من تضييع الوقت، يبدو أن برنت قد وجد مكانا جديدا فوق 70 دولارا.

"فصل الصيف واستئناف أنشطة اقتصادية عالميا من الأمور الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط في النصف الثاني من العام".

وعلى أساس أسبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 بالمئة ويتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع أربعة بالمئة.