النفط يتراجع مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس «كورونا»

تراجعت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، الجمعة، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.

ونزل خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات، الخميس في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ مايو 2019. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% هذا الأسبوع.

وهبط الخام الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 68.71 دولار بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 4%.

ربح كلا العقدين نحو 5 دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.

وقال محللو السلع الأساسية لدى جيه.بي مورجان تشيس في مذكرة «لا نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير».

وأشار المحللون إلى أن «أمريكا وأوروبا متقدمتان على نحو جيد في جهودهما للتطعيم»، لكن بطء أنشطة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة على حد سواء يعني أنه «لا تلوح في الأفق نهاية واضحة لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة».

أصيب أكثر من 170 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم، في حين يقترب عدد الوفيات من 3.8 مليون، إذ لا تظهر أي بوادر نهاية قريبة لأسوأ أزمة صحية عالمية في قرن والتي تمضي في عامها الثاني.

مخزونات الخام الأمريكية

واستقرت أسعار النفط، الخميس إثر مكاسب ليومين متتاليين صعدت بالعقود الآجلة للخام إلى مستويات لم تشهدها في عام، وذلك بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية انخفاضا حادا بينما زادت مخزونات الوقود أكثر من المعتاد.

تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 71.31 دولار للبرميل، منخفضا أربعة سنتات بعد ملامسة أعلى مستوى منذ مايو 2019 في وقت سابق من الجلسة. وأغلق الخام الأمريكي عند 68.81 دولار للبرميل، بتراجع سنتين. وارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولار، أقوى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، بعد مكاسب 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.4 مليون برميل، بينما زادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل وقفز مخزون نواتج التقطير 3.7 مليون برميل.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، «لقد استهلكوا الكثير من النفط الخام، وكانت لدينا زيادات في البنزين ونواتج التقطير.. من غير المرغوب حرق كل هذا القدر من الخام إذا لم يرغب المستهلكون في شرائه.»

(رويترز)