شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاد شرطة دبي» تضيف «طيران الجزيرة» إلى برنامجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

أضافت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة لشرطة دبي، «شركة طيران الجزيرة» إلى برنامج خصوماتها، مقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، خصماً حصرياً بنسبة 20% على قيمة تذاكر السفر في (الأوقات العادية)، وبنسبة 15% على قيمة التذاكر في (أوقات الذروة)، إلى جميع وجهات سفر الشركة.

جاء ذلك بناء على الاتفاقية التي وقعتها منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، مع رضا الموسوي، نائب الرئيس لشؤون العمليات الأرضية للشركة، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة.

وتضمن الاتفاقية حصول حاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى على الخصم المتفق عليه. وبالمقابل تعمل لجنة بطاقة «إسعاد» على الترويج لعرض الشركة لدى حاملي البطاقة وعددهم نحو 165 ألفاً، عبر إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني، والإعلان عن العرض عبر موقع «إسعاد» الإلكتروني وتطبيقه الذكي. فضلاً عن النشر في مواقع الصحف المحلية، ومنصات التواصل.

يذكر أن حاملي البطاقة يمكنهم الحصول على العرض، وحجز التذاكر، بالاتصال على الرقم:047036777، أو بزيارة مكتب الشركة في دبي.