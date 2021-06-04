برنامج تدريبي شامل بطرق التعامل مع طائرات «الدرون»

الشارقة:

”الخليج 365”

نفذت إدارة شرطة المنطقة الشرقية تطبيقات عملية بكيفية التعامل مع طائرات «الدرون»، قدمها المختصون بفرع العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية المنوط بهم مهام العمل على تسيير الطائرات بدون طيار، بحضور العقيد الدكتور علي الحمودي، مدير الادارة ونائبه العقيد راشد الزعابي.

وشملت التدريبات التحكم بأنظمتها واستخدام أنظمة خاصة لإسقاط الطائرات المخالفة لأنظمة الطيران، والمسيّرة بدون تصريح في الأماكن السكنية أو على الهيئات الأمنية والمناطق الحدودية للدولة. واستهدف التطبيقات العملية موظفي المنافذ الحدودية، وأفراد التحريات، والمرور والدوريات الميدانية.

وأشاد العقيد الحمودي بما قدمه المشاركون، من ضباط وصف ضباط من قدرات ومهارات خلال التدريب، جسدت كفاءتهم وجاهزيتهم بما يكفل قيامهم بواجباتهم على الوجه الأمثل، بما يحقق أهدافها استراتيجية وزارة الداخلية، وما يتماشى مع الرؤية المستقبلية التي توليها القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تسخير التكنولوجيا والاستفادة من كل ما استحدث من تقنيات.