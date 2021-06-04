مدير جامعة الشارقة يبحث التعاون الأكاديمي والثقافي مع سفيرة المكسيك

الشارقة:

”الخليج 365”

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، فرنسيسكا إليزابيث مينديز إسكوبار، سفيرة المكسيك لدى الدولة، في زيارتها إلى جامعة الشارقة على رأس وفد رفيع، لبحث سبل التعاون في مشاريع ثقافية تنفّذ خلال انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

وأكد د. النعيمي، أن جامعة الشارقة تحظى بدعم غير محدود من رئيسها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. مستعرضاً نبذة عنها من حيث عدد الكليات والطلبة والخريجين والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، سواء في البكالوريوس أو الدراسات العليا، والمعاهد البحثية ومراكز التميز والمجمع الطبي، ما أهلها لتكون من كبرى جامعات الدولة. وأكد أنها تعمل طبقاً لخطة استراتيجية تؤكد دعم التعاون مع المؤسسات التعليمية الكبرى، لتنمية المجتمع في جميع المجالات.

فيما عبرت السفيرة عن سعادتها، بوجودها في الجامعة الشاقة لبحث التعاون، كونها مؤسسة تعليمية ذات مكانة دولية مرموقة. وأوضحت أن التعاون سيهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين المكسيك ودولة الإمارات.

وناقش الحضور مجالات التعاون بين الجامعة والمؤسسات العلمية في المكسيك مثل: التعاون الثقافي والفني مع سفارة دولة المكسيك، ولاسيما خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020». كما ناقشوا التعاون في البحث العلمي، وتدريب طلبة الكليات الطبية في المستشفيات المكسيكية. وكذلك التعاون الفني بالمعارض والورش والمؤتمرات.

حضر اللقاء الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة نادية مهدي الحسني، عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم، والدكتور طارق مرابطين، مدير مكتب العلاقات الدولية.

وضم وفد المكسيك برناردو نوڤال، المستشار الثقافي لوكيلة وزارة الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، وريموندو سيلڤا، مستشار فنون مسرحية، ونوال فتحي بولس، مسؤولة الشؤون الثقافية بسفارة المكسيك بأبوظبي.