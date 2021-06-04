شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنجح في تعويم «مطعم عائم» وتمنع غرقه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نجحت دوريات الإنقاذ البحري، بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الإطفاء البحري في الإدارة العامة للدفاع المدني، والبلدية، في تعويم مركب «مطعم عائم» ومنع غرقه في مياه الخور، بعد تلقي شرطة دبي طلباً بالمساعدة من مالكه.

وأوضح العقيد الدكتور حسن السويدي، مدير المركز، أن شرطة دبي تلقت طلباً بالمساعدة والإسناد من مالك المركب قبل غرقه، فعملت على الفور على التنسيق مع شركائها، لتقديم الدعم إلى مالكه، ومنع غرقه بتشكيل فريق عمل مشترك.

وحث مالكي المراكب على ضرورة التأكد من سلامتها، عبر تفقد مختلف الأجهزة الإلكترونية والمعدات على متنها، والتحقق من صلاحية جسمها وسلامته، دورياً، إلى جانب عدم ترك السفن أو القوارب مهملة، ما يعرضها للتلف أو الغرق أو تشويه المنظر العام.

وعن تفاصيل عملية التعويم، أكد المقدم علي القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، أن زورقي إنقاذ بكامل معداتهما، انتقلا إلى مكان توقف المركب على الرصيف المائي في خور دبي، ثم نزل الغواصون إلى أسفل المركب وثبّتوا المرابط الخاصة بالانتشال في أسفله، ثم أوصلوها بالرافعة الخاصة، مع التحقق من تحقيق التوازن للمركب منعاً لسقوطه، فيما عملت فرق الدفاع المدني على سحب المياه التي تسللت إلى داخل المركب، لتقليل وزنه والتمكن من رفعه بسهولة.

ولفت إلى أن جهود الفريق المشترك، أسهمت في سرعة تعويم المركب ثم رفعه إلى الرصيف ومنع غرقه في وقت قياسي.