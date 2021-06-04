شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: نحافظة على بيئة نظيفة لتكون إرثاً للأجيال القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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”الخليج 365”

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نطبق أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى المحافظة على بيئة نظيفة لتكون إرثاً للأجيال القادمة وركيزة أساسية لجودة الحياة في دبي. وندعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ومن أبرز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي نعمل على تنفيذها حالياً المرحلتان الرابعة والخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وكذلك مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا بقدرة 250 ميجاوات. وبالتعاون بين الهيئة ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة» الألمانية، دشنت الهيئة مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أسهمت جهودنا في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي».

وأضاف «تتويجاً لمساعينا الحثيثة في تعزيز كفاءة الطاقة، حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة خلال العشر سنوات الماضية بين عامي 2011 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم، وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. وحصدت الهيئة عدداً من الجوائز في مجال البيئة».