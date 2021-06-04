شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم بين 29-31 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-6-2021 استقرارا فى الأسواق المحلية، حسبما أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة.

واستقر سعر الكيلو فى المزرعة عند 25 جنيها بالنسبة للدواجن البيضاء، ويتراوح سعر المستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 32 جنيها للكيلو فى المزرعة، ويصل سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو، الدواجن المجمدة تترأوح بين 33-36 جنيها الكيلو.

سجلت كرتونة البيض الأبيض 35 جنيها ويصل سعر المستهلك إلى 39-42.جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها فى المزرعة 45 - 47 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.