الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم بين 29-31 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-6-2021 استقرارا فى الأسواق المحلية، حسبما أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة. 

 

واستقر سعر الكيلو فى المزرعة عند 25 جنيها بالنسبة للدواجن البيضاء، ويتراوح سعر المستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 32 جنيها للكيلو فى المزرعة، ويصل سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو، الدواجن المجمدة تترأوح بين 33-36 جنيها الكيلو. 

 

سجلت كرتونة البيض الأبيض 35 جنيها ويصل سعر المستهلك إلى 39-42.جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها فى المزرعة 45 - 47 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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