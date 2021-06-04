شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 4 – 6 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 4-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك في ظل معروض قوي من العملة الأجنبية مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث تشهد العملة استقرار في السوق المصرفي بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للبنوك وتوقف التداول على كافة العملات.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، واستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.