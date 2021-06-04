شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 806 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عند 806 جنيهات للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق، وذلك في ظل استقرار السعر العالمي للمعدن النفيس عند متوسط سعر 1870 إلى 1872 دولار للأونصة.

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القادمة عدة تغيرات على المستوى العالمي، ومن ثم في مصر، وذلك مع استمرار المضاربة وتداول الذهب في البورصات بنهاية جلسات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 806 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 921.25 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6448 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارات.



وكان سعر الذهب سجل طوال تداولات أمس الخميس هبوط بقيمة 10 جنيهات في مصر، عقب تراجع عالمي لسعر الذهب ، حيث هبطت الأونصة من 1900 دولار إلى مستويات 1870 دولار، وذلك بسبب بيانات إيجابية عن الوظائف في أمريكا.

سعر الذهب عالميًا وفي السوق المصري دائم التغير طوال فترات التداول، لأن السوق حساس لكافة التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية من أحداث اقتصادية أو سياسية، وكذلك يتأثر السوق بسعر النفط والدولار وعائد السندات والتضخم وتقارير الوظائف وأداء الأسهم، ونتائج أعمال كبرى الشركات.