شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: معدلات إنتاج الغاز الطبيعى ترتفع وتتجاوز 4 ملايين طن مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن فى شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.

وأظهرت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات سجل نحو 2 مليون و488 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 2 مليون و630 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.

وحقق إنتاج الغاز الطبيعي، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.

أما في شهر يناير الماضي، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز، نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، كما وصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى.

وسجل إنتاج الزيت الخام والمكثفات تراجع في فبراير الماضي، حيث سجل 2 مليون و229 ألف طن، مقابل 2 مليون و552 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 323 ألف طن.