شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يهبط بهدوء– تحليل – 4-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل تداولات سلبية جديدة متأثرا بسلبية المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره مقاومة إضافية عند 0.8690 لنلاحظ تسلله بذلك نحو الدعم الأولي المتمركز عند 0.8580.

نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية, تحقيقه لكسر الدعم الحالي لينجح بالوصول نحو المحطات السلبية الإضافية والتي تتمثل حاليا بمستوى 0.8520 و 0.8400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8620 و 0.8520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط