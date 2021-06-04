الاقتصاد

اليورو مقابل الباوند يهبط بهدوء– تحليل – 4-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل تداولات سلبية جديدة متأثرا بسلبية المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره مقاومة إضافية عند 0.8690 لنلاحظ تسلله بذلك نحو الدعم الأولي المتمركز عند 0.8580.

 

نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية, تحقيقه لكسر الدعم الحالي لينجح بالوصول نحو المحطات السلبية الإضافية والتي تتمثل حاليا بمستوى 0.8520 و 0.8400 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8620 و 0.8520

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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