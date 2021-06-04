شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 4-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 مما أدى ذلك لتأجيل الاندفاع الصاعد وهبوطه نحو الدعم الأولي المستقر عند 133.30.

نتوقع بثبات الدعم الأولي المذكور سابقا, بدء تشكيل السعر لموجات صاعدة ليكرر بذلك الضغط على مستوى 134.40, أما تسلله دون هذا الدعم سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليبدأ بتقديم تداولات تصحيحية هابطة ليتكبد بذلك خسائر لحظية بانجذابه نحو 132.50 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 131.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 134.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم