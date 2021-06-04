شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستعد للهبوط-تحليل - 4-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة, لكن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة الممتد نحو 154.50 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, فإن ذلك يزيد من فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة لننتظر تسجيله بذلك لمستوى 154.40 و 153.00 على التوالي.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليمكنه من مواصلة الارتفاع ليستهدف بذلك مستوى 157.40 وصولا نحو 159.30 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 156.00 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة