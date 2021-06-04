شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– تحليل - 4-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين للضغوط السلبية المتكررة مؤكدا بذلك تأجيله للمحاولات الصاعدة ولنلاحظ تسلله حاليا قرب الهدف السلبي الأول المستقر عند 1140.00, نتوقع بتشكيل مستوى 1190.00 لحاجز إضافي وبمحاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, استأنف السعر للهبوط التصحيحي لحين وصوله نحو 1105.00 وليختبر بذلك دعم القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق. نطاق التداول المتوقع ما بين 1165.00 و 1105.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط