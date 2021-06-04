شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الهبوط– تحليل- 4-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله لتداولات سلبية مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنلاحظ اقترابه من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 4.4000, بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط خلال الفترة القريبة ليستهدف بذلك مستوى 4.3300 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 4.1600 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5150 و 4.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط