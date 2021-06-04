الاقتصاد

النفط ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 04-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم استمراري صاعد تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، فإن اختراق 68.85 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 69.55 ثم 70.45.

 

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 67.95 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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