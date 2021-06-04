شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم استمراري صاعد تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، فإن اختراق 68.85 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 69.55 ثم 70.45.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 67.95 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد