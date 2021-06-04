شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار صادرات قطاع الأعمال فى سنة واحدة وخطة لزيادتها لقارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات شركات قطاع الأعمال العام نحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى، حيث تأتى فى مقدمتها صادرات الألومنيوم والأسمدة والكيماويات والأدوية، وذلك بحسب البيانات المالية للشركات القابضة .

وتستهدف شركات قطاع الأعمال زيادة الصادرات بنسب تتراوح من 5‎%‎ إلى 30‎%‎، خلال العام المالى الجارى والمقبل لتعويض تراجع إيرادات القطاع وتراجع الأرباح خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى قبل الماضى، نتيجة جائحة كورونا وتراجع معدلات الإنتاج وارتفاع أعداد الشركات الخاسرة.

ووفق البيانات المالية فإن مصانع مصر للألومنيوم وكيما للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات من أكبر الشركات التى تستهدف زيادة فى الصادرات، جراء ما شهدته من أعمال تطوير وتحديث، تؤهلها لزيادة نسبة الصادرات لـ30‎%‎، ولا سيما فى ظل تحسن الأسعار عالميا، وتحسن حالك النقل مدفوعة لتلافى أضرار جائحة كورنا.

وتستهدف شركات القطاع الاستفادة من مشروع جسور التجارة مع أفريقيا لزيادة صادراتها للقارة السمراء خلال الفترة المقبلة، واكتساب عملاء جدد للشركات.