شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو للأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد وباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، لتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الافتراضي العالمي "جرين سوان 2021".

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.2114 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2127، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 14 من أيار/مايو عند 1.2113، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2132.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل لصدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجعاً 1.4% مقابل ارتفاع 2.7% في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 25.5% مقابل 12.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 645 ألف وظيفة مضافة مقابل 266 ألف وظائف مضافة في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.9% مقابل 6.1%.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 1.1% في آذار/مارس.