شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة عشر في عشرين جلسة من الأعلى لها منذ 23 من شباط/فبراير، ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم العالم والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟" في المؤتمر الافتراضي العالمي "جرين سوان 2021".

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.50% لتتداول حالياً عند 1,156.27$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,162.05$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.57 مقارنة بالافتتاحية عند 90.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 645 ألف وظيفة مضافة مقابل 266 ألف وظائف مضافة في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.9% مقابل 6.1%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 1.1% في آذار/مارس الماضي، ونود الإشارة، لكون قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر أيار/مايو قد أوضحت بالأمس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 978 ألف وظيفة مقابل 654 ألف وظيفة والتي عدلت من 742 ألف وظيفة في نيسان/أبريل، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأسبوع لمؤشر طلبات الإعانة انخفاضاً فاق التوقعات.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:18 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 171.29 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,687,589 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 1,582 مليون جرعة.