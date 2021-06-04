شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا.

وعلى أعتاب مشاركة محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور في حلقة نقاش تحت عنوان "ما هي السياسات التي تنظر فيها جالياً المصارف المركزية والهيئات التنظيمية والمشرفين – وتحدياتهم – للتصدي لتغير المناخ؟" في المؤتمر الافتراضي العالمي "جرين سوان 2021" وقبل أن نشهد مشاركة كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر ذاته لاحقاً اليوم.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 13.0% مقابل 6.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.6%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي التقارير التي تطرقت لكون ثاني أكبر المدن الاسترالية وهي مدينة ملبورن قررت تمديد قيود الإغلاق المفروضة بها لمدة سبعة أيام إضافية ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي داخل المدينة، ويأتي ذلك، عقب ساعات من تمديد الحكومية اليابانية أيضا قيود الإغلاق على تسعة مقاطعات على رأسهم العاصمة طوكيو لثلاثة أسابيع إضافية حتى 20 من حزيران/يونيو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:18 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 171.29 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,687,589 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 1,582 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليخسر 4.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,954.57، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.49% ليخسر هو الأخر 141.22 نقطة ويصل إلى المستوى 28,916.89.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.14% ليربح 7.34 نقطة ويصل إلى المستوى 5,262.63، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليخسر 2.71 نقطة ويصل إلى المستوى 3,581.50.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.21% ليخسر 60.28 نقطة ويصل إلى المستوى 28,905.75، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.42% ليخسر هو الأخر 13.63 نقطة ويصل إلى المستوى 3,233.80.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.39% ليربح 48.74 نقطة ويصل إلى المستوى 12,478.72، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً نسبة 0.30% ليربح هو الأخر 21.65 نقطة ويصل إلى المستوى 7,281.80.