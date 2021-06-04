شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية قوية يوم أمس ليخترق مستوى 0.9030 ويستقر فوقه، ليكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهدافه إيجابية تبدأ عند 0.9100 وتمتد إلى 0.9130.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستويات 0.9030 ثم 0.9005 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد