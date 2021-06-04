شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7615، ونرجّح استمرار الميل الهابط بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7500.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7685 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لبدء محاولات تعافي والتوجه لاختبار مستوى 0.7765 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط