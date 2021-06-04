شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضغط على الدعم – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس ليهاجم دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحاول التماسك فوق هذا الدعم، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوياات 72.20 ثم 73.60 كمحطات رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 70.65 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.20 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد