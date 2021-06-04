شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج سلبي – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بشكل حاد يوم أمس بعد كسر دعم القناة الصاعدة، وواصل الانخفاض ليكمل تشكيل نموذج سلبي تظهر ملامحه بالصورة، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مناطق 26.85 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 27.45 ثم 27.55 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.80 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط