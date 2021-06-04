شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر الذهب لضغط سلبي قوي يوم أمس بعد كسر مستوى 1894.20، ليلامس دعم القناة الصاعدة عند 1855.00 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لبدء موجة صاعدة جديدة تستهدف زيارة مناطق 1922.00 بشكل رئيسي.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1855.35 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد