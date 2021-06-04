شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتعافى – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.2090 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 1.2164 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2255 كهدف تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1.2080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2060 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد