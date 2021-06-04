شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليتخطى حاجز 110.00 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 110.75 ثم 111.05.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.60 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد