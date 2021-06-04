شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الدعم – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بقوة يوم أمس ليلامس دعم النطاق الجانبي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه ويستقر عنده، ليبقى المسار الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد أطرافه التي تتمثل بالدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238 ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر مستويات الدعم 1.4095 ثم 1.4080 سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 1.4030 ثم 1.3960، بينما التماسك فوق مستويات الدعم المذكورة سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 1.4238 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي