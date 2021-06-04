شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.2175 بعد إغلاق تداولات يوم أمس دونه، ليتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 1.2064 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1976 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 1.2175.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2175

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط